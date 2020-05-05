Киев, , 09:33 — REGNUM Госпереворот 2014 года на Украине не принёс стране ничего хорошего, к такому выводу пришёл нападающий турецкого клуба «Бурсаспор» Евгений Селезнёв. Об этом он рассказал в интервью сайту Tribuna.com.

Футболист рассказал, что играя за рубежом, он продолжает интересоваться украинской политикой.

Он уверен, что после госпереворота на Украине не произошло «никаких изменений к лучшему». На реплику журналиста о том, что Украина получила так называемый томос о церковной автокефалии, отмену визового режима с ЕС и ушла от России, Селезнёв ответил:

«Томос или безвиз людям хлеба дал? Экономика, ВВП стало больше?»

Футболист добавил, что доверяет президент Украины Владимиру Зеленскому и видит, как ему тяжело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший участник майдана, экс-депутат Верховной рады Владимир Парасюк признался, что он вместе с другими протестующими передавали из рук в руки оружие и стреляли по милиционерам в феврале 2014 года.

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