Пхеньян, , 09:23 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын удостоен юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг». Об этом в Facebook сообщило посольство РФ в Северной Корее.

Уточняется, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина награждён юбилейной медалью «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике».

Медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону сегодня, 5 мая, во Дворце съездов Мансудэ в торжественной обстановке передал посол России Александр Мацегора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечается 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В Москве 9 мая планировалось провести традиционный масштабный военный парад ан Красной площади, а также целый ряд массовых мероприятий, приуроченных к этой дате. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса от этого пришлось отказаться. Несмотря на пандемию, в День Победы 9 мая 2020 года в России будет проведён воздушный военный парад, подготовка к которому уже началась, в вечером в центрах городов прогремят традиционные праздничные салюты.