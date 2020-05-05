Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской неправительственной организации Green Tree International на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, программа направлена на поддержку реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что заявка на освобождение от санкций была подана через представительство Южной Кореи при ООН 6 апреля.

Исключение из-под санкций будет действовать по 30 октября.

Напомним, что в апреле текущего года Комитет СБ ООН одобрил поставку гуманитарной помощи в КНДР ирландскому гуманитарному агентству Worldwide.

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