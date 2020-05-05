Нур-Султан, , 09:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана готовит ноту узбекистанской стороне в связи с аварией на Сардобинском водохранилище. Об этом заявил заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов, сообщает Atameken Business.

«Мы имеем право требовать — мы пострадавшая сторона. Возможно по возмещению. Наше пожелание такое — чтобы это водохранилище не восстанавливали», — сказал замминистра.

По его словам, водохранилище построено без согласования с казахстанской стороной. Громов сказал, что в ноте потребуют раскрыть полную картину по самому происшествию и последствиям аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая разрушилась дамба Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. В результате затопило 276 кв. км, в том числе 76 кв. км на территории Казахстана.

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