Прага, , 09:16 — REGNUM Правительство Чехии приняло предложение МИД данной страны об увеличении на четырех человек штата административно-технических сотрудников в чешском посольства в России. Об этом 5 мая сообщает агентство СТК.

Также уточняется, что такое увеличение штатной численности сотрудников должно быть проведено чешским посольством с 1 июня нынешнего года.

При этом предполагается, что новые сотрудники будут работать в диппредставительстве Чехии в Москве, а бюджетные траты на них в нынешнем году составят 10,1 млн чешских крон в год (около $404 тысяч) и 16,6 млн крон в году следующем (около $640 тысяч).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 мая министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что отношения его станы с Россией переживают тяжелый период из-за сноса в Праге памятника советском маршалу Ивану Коневу, который освобождал столицу Чехии от нацистов во время Второй мировой войны.