Киев, 5 мая 2020, 09:03 — REGNUM Советский Союз якобы «уничтожал» украинские сёла при помощи строительства многоквартирных домов, газоснабжения и водопровода, сказано в школьном учебнике истории Украины. Выдержку из учебника опубликовал главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина 4 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
В учебнике сказано, что Советская власть пыталась стереть различия между селом и городом.
Щербина отметил, что не является сторонником левых идей, но информация из учебника вызывает вопросы:
Редактор также опубликовал информацию об учебнике, который был издан в Харькове в 2018 году издательством «Ранок» и рекомендован министерством образования Украины.
Ранее украинские журналисты выяснили, что учитель истории Элла Сытник, надевшая в ходе урока кастрюлю на голову, ранее преподавала историю КПСС, а в данный момент работает в организации, получающей американские гранты.
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