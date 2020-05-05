Киев, , 09:03 — REGNUM Советский Союз якобы «уничтожал» украинские сёла при помощи строительства многоквартирных домов, газоснабжения и водопровода, сказано в школьном учебнике истории Украины. Выдержку из учебника опубликовал главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина 4 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

В учебнике сказано, что Советская власть пыталась стереть различия между селом и городом.

«Так, в украинских сёлах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопроводы», — сказано в тексте.

Щербина отметил, что не является сторонником левых идей, но информация из учебника вызывает вопросы:

«А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя… А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?», — прокомментировал он.

Редактор также опубликовал информацию об учебнике, который был издан в Харькове в 2018 году издательством «Ранок» и рекомендован министерством образования Украины.

«Можно вывести украинца из села, но нельзя вывести село из украинца. Классно они завуалировали мысль, что при «совке» село заполонило и город», — иронизируют в комментариях пользователи Facebook.

Ранее украинские журналисты выяснили, что учитель истории Элла Сытник, надевшая в ходе урока кастрюлю на голову, ранее преподавала историю КПСС, а в данный момент работает в организации, получающей американские гранты.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальный учитель «истории майдана» ранее преподавала историю КПСС