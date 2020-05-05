Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Сборником русофобских измышлений назвало серию критических публикаций издания The New York Times о России, которые были награждены 4 мая Пулитцеровской премии, посольство России в США. Об этом 5 мая говорится в сообщении, размещённом на официальной странице российского дипломатического представительства в соцсети Facebook.

«Три года назад пулитцеровская премия уже вручалась «Нью-Йорк Таймс» за демонизацию России», — отмечается в сообщении и указывается, что такого рода «творчество» является скоропортящимся и, очевидно, требует получения периодически престижных премий.

Также заявляется, что организационный комитет Пулитцеровской премии берёт на себя большую ответственность, отмечая антироссийские публикации, которые многократно опровергнуты и официальными лицами РФ, и самой жизнью.

«Рассматриваем данную серию статей «Нью-Йорк Таймс» о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренней безопасности США и ФБР предупредили местные американские власти, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы на уровне штатов.