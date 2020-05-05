Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Специальные боеприпасы и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока», намерено закупить министерство обороны США. Об этом говорится в заявке Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде, передаёт 5 мая RT.

Из документа следует, что боеприпасы и системы вооружения с пространства бывшего СССР нужны Пентагону, другим ведомствам США и иностранным союзникам для «проведения испытаний и учений, а также боевого применения».

Американская сторона намерена заключить с рядом поставщиков пятилетний договор с неустановленным сроком поставки. Он предусматривает доставку оружия и его компонентов в континентальную часть США и территории за её пределами.

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