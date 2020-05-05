Пхеньян, , 07:50 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» согласно указу президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба российского посольства в Северной Корее.

Отмечается, что северокорейского лидера наградили «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов».

Награду 5 мая передал российский посол Александр Мацегора главе МИД Северной Корее Ли Сон Гвону в ходе торжественной церемонии в Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне. Также дипломаты обсудили реализацию достигнутых в 2019 году во Владивостоке двусторонних договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия завода удобрений в Сунчхоне, развеяв тем самым слухи о своей смерти.

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