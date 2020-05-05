Каракас, , 07:48 — REGNUM В числе 13 наёмников, проникших в Венесуэлу для осуществления государственного переворота, были граждане США из службы безопасности президента Дональда Трампа. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 4 мая, в ходе своего выступления в Каракасе, транслировавшегося по государственному телевидению.

«Среди пойманных есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который сообщил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны Дональда Трампа», — заявил Мадуро.

Он продемонстрировал документы двух граждан США — Люка Александра Денмана и Айрана Берри — которые, по словам Мадуро, были задержаны позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуров заявил, что в рамках операции правоохранительных органов были задержаны 13 наёмников, намеревавшихся осуществить государственный переворот в Венесуэле.

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