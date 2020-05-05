Москва, , 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».

Он объяснил, что СНВ-3 остаётся по существу, последним договором о контроле над ядерными вооружениями.

«Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — сказал Рогов.

Напряжённым моментом в этой ситуации академик назвал нарастающее противостояние между США и Китаем, в котором прослеживаются параллели с холодной войной прошлого века.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США, истекает 5 февраля 2021 года. Президент США Дональд Трамп считает этот договор «неудачным», однако Вашингтон пока не определился, стоит ли его продлевать.

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