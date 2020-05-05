Киев, , 06:42 — REGNUM Отдельный памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, предложил установить в Берлине министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Отмечается, что вопрос обсуждался на встрече с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

«Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне, — говорится в сообщении. — По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, проигнорировав ключевое обстоятельство — Украинская ССР была частью государства, которое освободила Европу от нацистов.

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