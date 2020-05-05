Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Посольство РФ в США смогло установить связь ещё с восемью школьниками из России и прорабатывает вопрос их возвращения домой следующим вывозным авиарейсом с восточного побережья, заявил 4 мая посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни Посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)», — заявил Антонов журналистам.

По его словам, добираться до Лос-Анджелеса этим школьникам оказалось далеко и неудобно, поэтому будет прорабатываться вопрос их возвращения с восточного побережья.

«Наши сотрудники находятся в постоянном контакте с их родителями», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на прекращение курируемой Госдепартаментом США программы школьных обменов FLEX, американцы тем не менее через свои фонды продолжили работу в РФ в обход официальных властей. Об этом 29 апреля на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности заявил директор департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Михаил Петраков.

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