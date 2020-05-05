Новосибирск, , 05:37 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что для введения системы электронных пропусков в городе всё готово.

«Если губернатор принял такое решение, то с 6 мая этот режим у нас будет введён, — сказал Локоть в эфире «Вести LIVE». — Готова электронная платформа, новосибирцы смогут оформить пропуск через интернет».

Градоначальник уточнил, что точное решение пока не принято. По его мнению, вводить подобные меры в Новосибирске сейчас преждевременно — это может привести к росту протестных настроений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что региональные власти готовятся к ведению системы электронных пропусков. Травников уточнил, что пока систему не внедряют, потому что «ситуация у нас достаточно спокойная». Пока речь идёт о контроле перемещения автомобилей по территории области.

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