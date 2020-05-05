Токио, , 03:57 — REGNUM Правительство Японии готово выделить более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает телеканал CNN.

По его словам, около $234 млн из этой суммы передадут Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и другим организациям, разрабатывающим вакцину. Также Абэ призвал мировое сообщество объединиться, чтобы преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая власти Японии одобрили план продления режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Режим ЧС в стране будет продлен до 31 мая.

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