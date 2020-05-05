Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил телекомпанию CNN в попытках оправдать Китай. Соответствующее заявление американский лидер сделал на своей странице в Twitter.

«MSDNC и фейк-ньюс CNN сходят с ума в попытках защитить Китай», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает комплекс мер в качестве наказания для Китая за сокрытия данных по коронавирусной инфекции. По данным источников, не исключено, что Соединенные Штаты введут новый пакет пошлин на импорт китайских товаров.

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