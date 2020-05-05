Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Группа республиканцев в палате представителей США заявила, что начала расследование влияния Китая на американские университеты с целью кражи конфиденциальной информации и технологий, а также сокрытия сведений о происхождении нового коронавируса. Об этом 4 мая пишет The Washington Times.

Законодатели обратились с письмом к министру образования США Бетси ДеВос, в котором попросили предоставить сведения обо всех иностранных подарках в системе высшего образования, сделанных с 2018 года по настоящее время. По их мнению, они позволят понять масштабы иностранного влияния на университеты.

«Китайское правительство может использовать свои стратегические инвестиции, чтобы превратить кампусы американских колледжей в платформы индоктринации для американских студентов», — говорится в письме.

«Мы не можем допустить, чтобы опасный коммунистический режим получил доступ к нашим высшим учебным заведениям», — прокомментировал ситуацию член палаты представителей от штата Огайо Джим Джордан, один из подписавших письмо.

Отмечается, что инвестиции в университеты США могли помочь Китаю контролировать исследования американских учёных, связанные с коронавирусом, и, таким образом, скрывать истинное положение дел в этой сфере.

Обращение конгрессменов последовало на фоне обвинений в адрес Китая со стороны президента США Дональда Трампа, других официальных представителей в том, что китайские власти скрывали масштабы и истинное происхождение коронавируса, который, как утверждают в Вашингтоне, появился в лаборатории Уханя.

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