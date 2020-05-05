Дамаск, , 01:39 — REGNUM Военные самолёты Израиля 4 мая нанесли ракетный удар по позициям армии Сирии и шиитских формирований, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По его информации, с воздуха были обстреляны цели на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, в районе города Эль-Меядин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку на военные склады, расположенные в районе Эс-Сафира, юго-восточнее города Алеппо. В сообщении говорилось, что на радарах было зафиксировано появление «самолётов противника» со стороны населенного пункта Атрая, после чего «силы ПВО открыли огонь по воздушным целям».

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