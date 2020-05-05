Вашингтон, 5 мая 2020, 01:29 — REGNUM Посол США в Бельгии Рональд Гидвиц назначен исполняющим обязанности представителя страны при ЕС решением американского президента Дональда Трампа, сообщил глава госдепа Майк Помпео 4 мая на своей странице в Twitter.
Кандидатуру временного постпреда должен одобрить американский сенат. При этом Гидвиц продолжит работать послом США в Бельгии.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября предыдущий постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд дал показания в американском конгрессе в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа.
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