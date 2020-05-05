Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Кандидатура помощника замгоссекретаря США Джули Фишер для утверждения на должность американского посла в Белоруссии была представлена сенату президентом страны Дональдом Трампом, 4 мая сообщается на странице в Twitter пресс-службы Белого дома.

Для этого успешного проведения процедуры необходимо согласие комитета сената по иностранным делам, а на следующем этапе — одобрение со стороны общего состава сената.

До работы в госдепартаменте Фишер была временным поверенным в делах американского посольства в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно об окончательном решении Дональда Трампа назначить Джули Фишер на пост посла США в Минске.

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