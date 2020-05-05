Бейрут, , 00:44 — REGNUM Ливан получил гуманитарную помощь из Ирана для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

«Мы очень ценим помощь Ирана в то время, когда страна сама борется против вируса», — заявил глава ливанского минздрава Хамад Хассан в ходе церемонии приема гумпомощи.

Отмечается, что Иран поставил Ливану 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и около 5000 тест-систем на выявление инфекции. Отмечается, что тест-системы были произведены на территории Исламской Республики, так как иранские власти смогли наладить их производство и готовы поставлять в другие страны.