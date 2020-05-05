Алеппо, Сирия, , 01:06 — REGNUM Самолёты Израиля нанесли ракетный удар по объектам на севере Сирии. Об этом 4 мая сообщает агентство SANA.

Заявляется, что сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку на военные склады, расположенные в районе Эс-Сафира, юго-восточнее города Алеппо. В сообщении говорится, что на радарах было зафиксировано появление «самолётов противника» со стороны населенного пункта Атрая, после чего «силы ПВО открыли огонь по воздушным целям».

В настоящее время сирийские военные уточняют урон, нанесённый «агрессивным нападением Израиля».

Сообщалось также, что неподалёку от Алеппо был атакован научно-исследовательский центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль не стал комментировать сообщения о нанесении израильскими вертолетами ракетного удара по нескольким объектам на юго-западе Сирии.

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