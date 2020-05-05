Приштина, , 01:04 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 3 мая обратился к гражданам края с видеообращением «Наше общее будущее», которое было размещено на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

В обращении Курти подвел итоги трех месяцев пребывания у власти возглавляемого им правительства, сформированного впервые пришедшей к власти партии «Движение за самоопределение» в коалиции с Демократической лигой Косово (ЛДК). В качестве достижений своего правления политик назвал снижение затрат и прекращение злоупотребления полномочиями лицами, занимающими государственные посты — в том числе смену руководства ряда государственных предприятий, работавших в убыток из-за неэффективного управления.

Как известно, коалиция Самоопределения и ЛДК распалась спустя 50 дней после заключения коалиционного соглашения, а 25 марта премьер-министру Курти был вынесен вотум недоверия.

По словам Курти, ныне руководящего техническим правительством, причиной вынесения вотума недоверия его правительству стало стремление, по его выражению, «старого режима» вернуться к тому положению дел, которое сложилось до парламентских выборов 6 октября в Косово:

«Им приходится гораздо сложнее, чем нам, поскольку они хотят построить машину времени и вернуть страны в период до 6 октября. Нам не занимать знания и воли для государственного строительства. Препятствием служит организованная преступность и коррупция. Мне жаль, что вы пережили драму, завершившуюся падением правительства 25 марта. Для падения не было причин. Оно пало из-за проводимой им хорошей работы по борьбе против коррупции и освобождению государства», — подчеркнул Курти.

Политик обвинил партии, выступающие против проведения досрочных выборов, в намерении создать правительство, которое заключит невыгодное Косово соглашение с Сербией и согласится на раздел Косово.

«Правительство пало, поскольку им нужно ввести чрезвычайное положение, чтобы на скорую руку заключить соглашение о разделе территории, чего они никак не могли бы сделать, пока я занимаю пост премьер-министра», — подчеркнул Курти.

Политик подчеркнул, что единственным решением в сложившейся ситуации является проведение досрочных выборов по окончании пандемии коронавируса и призвал граждан соблюдать меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Также политик сообщил о намерении в скором времени принять второй пакет мер, направленный на восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией.

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