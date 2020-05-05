Приштина, , 00:24 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти по завершении партийного собрания возглавляемой им партии «Движение за самоопределение» 2 мая предложил провести досрочные парламентские выборы в пятницу 14 июня.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе собрания Курти заявил, что спикер парламента Вьоса Османи и ряд других депутатов не поддерживают антиконституционную и противозаконную идею «отжившего свое политического клуба» о формировании нового правительства в обход выборов:

«После Самоопределения, ещё и Демократическая партия Косово высказалась за проведение новых выборов в Косово. Как известно, идею президента о формировании нового правительства не поддержала ни спикер парламента, ни ряд других депутатов. Это ещё один аргумент в пользу проведения выборов. Тем временем меры по противостоянию пандемии COVID-19 понемногу смягчаются. Для нас как для «Самоопределения» подходящей датой проведения выборов была бы пятница 14 июня 2020, поскольку 12 июня мы проведем заключительный массовый митинг, посвященный празднованию 15-летию с основания «Самоопределения», — заявил политик.

Также на партийном собрании обсуждались приоритетные направления работы по борьбе с COVID-19.

Напомним, 25 марта 2020 года правительству Альбина Курти был вынесен вотум недоверия. Президент Хашим Тачи инициировал передачу мандата на формирование правительства бывшим партнерам «Самоопределения» по правящей коалиции без проведения выборов, однако действие соответствующего декрета было приостановлено Конституционным судом Косово до 29 мая.

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