Рига, , 00:01 — REGNUM 4 мая на здании парламента Латвии в честь 30-летия принятия декларации о восстановлении независимости установлена памятная табличка, пишет портал diena.lv.

«У нашего государства две исторические даты 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская республика, и 4 мая 1990 года, когда была возобновлена государственная независимость» — сказала спикер Сейма Инара Мурниеце на церемонии открытия.

Табличка установлена на входе в главное здание парламента. Там 30 лет назад восторженная толпа встречала депутатов Верховного Совета проголосовавших за декларацию. Автором таблички стал скульптор Янис Струпулис.

За 30 лет существования независимой государственности Латвия стала этнократическим государством, лишив гражданства около 30% своего населения и внеся в преамбулу Конституции соответствующие поправки. Все общения Народного Фронта Латвии русским жителям страны были нарушены и забыты. Власть проводит политику жёсткой ассимиляции по отношению к нелатышскому населению страны.