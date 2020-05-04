Рига, , 23:59 — REGNUM 4 мая моряки эскадры BALTRON, корабельное соединение всех трёх прибалтийских республик, и корабли 1 противоминной группы НАТО в рамках операции Open Spirit 2020 отправились на расчистку Балтийского моря от мин оставленных первой и второй мировой войнами, пишет официальный портал Минобороны Латвии sargs.lv.

Всего в операции разминирования примут участие 10 боевых кораблей. Учебные операции по разминированию акватории Балтийского моря Open Spirit начались в 1994 году. В этом году они пройдут в Ирбенском проливе до 14 мая. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в проведение учений. Экипажи кораблей, соблюдая принцип социальной дистанции, в этом году не будут обмениваться между собой, изучая опыт и технологии разных стран. В данный момент в Балтийском море находится около 30 000 не разминированных мин. Обрывы якорей у глубоководных мин приводят к тому, что ранее очищенные участки моря, вновь становятся опасными для гражданского судоходства.