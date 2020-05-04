Луганск, , 23:57 — REGNUM Шесть гектаров прифронтовой территории разминировали в течение апреля сапёры ЛНР, сообщает 4 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

За это время было обезврежено 22 взрывоопасных предмета. Работы по разминированию вблизи линии соприкосновения продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе населённых пунктов Калиновка и Донецкий в ЛНР 2 мая были сбиты два украинских беспилотника.

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