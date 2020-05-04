Ашхабад, , 23:54 — REGNUM В Ашхабаде состоялось заседание правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркмении во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Представители руководства министерств и ведомств обсудили конкретные шаги по развитию сотрудничества с ВТО в соответствии с указаниями президента Гурбангулы Бердымухамедова.

По итогам заседания сделано заключение об участии Туркмении в деятельности Всемирной торговой организации в статусе наблюдателя — в качестве первого шага на пути вступления страны в ВТО.