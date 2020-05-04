Луганск, , 23:49 — REGNUM Территория ЛНР 25 раз за минувший месяц подверглась обстрелам со стороны ВСУ, сообщили 4 мая в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ходе обстрелов ЛНР в апреле украинские формирования 14 раз применили запрещённые Минскими соглашениями артиллерию и миномёты (выпущено 129 артиллерийских снарядов и мин).

Населённые пункты обстреливались также из вооружений боевых машин пехоты, гранатомётов и стрелкового оружия. Чаще всего ВСУ атаковали населённые пункты Золотое-5, Фрунзе, Донецкий, Голубовское, Березовское.

В результате одной из атак в Голубовском 1 апреля погибла женщина, в Красном Яре 5 апреля был ранен мужчина, повреждены и разрушены 63 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры.

Кроме того, атаки зафиксированы и в этом месяце: с 1 по 3 мая ВСУ обстреляли территорию ЛНР шесть раз. 1 мая была ранена жительница Донецкого, 2 мая — шестилетняя жительница Золотого-5 и в этот же день — житель района Славяносербска.

За эти три дня разрушены и повреждены в ЛНР десять жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Золотое-5 и Донецкий.

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