Киев, , 23:54 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице, который в бушующем вокруг него пламени сидит и ждет, когда его заберут родители. Об этом 4 мая он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Мне Украина напоминает ребенка, играющего в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут. Нет мамы и папы, нам надо повзрослеть», — заявил политик.

Он подчеркнул, что страна находится в сложной экономической ситуации, которая обострилась на фоне эпидемии коронавируса. Однако, по его словам, в будущем эти проблемы будут сопряжены еще и с засухой, которая ожидается на Украине, что приведет к снижению урожайности.

В целом, ситуацию на Украине Саакашвили охарактеризовал как «цунами после землетрясения».

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что в ближайшие дни о его назначении на должность объявит сам президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что Саакашвили может быть назначен вице-премьер-министром по реформам в правительство Украины, однако уже через пару дней стало очевидно, что голосов в его поддержку в Раде немного.

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Кроме того, в Тбилиси заявили, что назначение Саакашвили резко ухудшит отношения между странами, вплоть до отзыва посла, так как в Грузии политик признан виновным в злоупотреблении служебным положением и осужден на три года лишения свободы.

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