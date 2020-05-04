Донецк, , 23:29 — REGNUM От деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мало толку, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Пушилин «У нас возникает вопрос: в чём смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организация, как ОБСЕ, которая демонстрирует своё полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина?»

Глава ДНР отметил, что СММ ОБСЕ совершенно игнорирует просьбы Донбасса создать безопасную среду и защитить мирных жителей от атак украинских формирований. В итоге что остаётся делать ДНР для защиты своих граждан, какие методы остаются?

Пушилин «Все возможные для нас методы мы должны использовать!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на обстрел ВСУ посёлка Александровка в ДНР, в ходе которого были ранены трое детей и один взрослый человек, все — мирные жители, Пушилин заявил, что «этот беспредел украинских вооружённых формирований не может длиться вечно».

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