Донецк, , 23:15 — REGNUM Отказ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осмотреть место обстрела со стороны ВСУ, где были ранены четверо мирных жителей ДНР, вызывает «большой вопрос», заявили 4 мая в министерстве иностранных дел республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Комментируя реакцию СММ ОБСЕ на произошедшее 4 мая в посёлке Александровка, где в результате атаки украинских формирований были ранены мирные жители, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители миссии отказались осмотреть пострадавших и место обстрела.

Европейцы объяснили свой отказ запретом посещения больниц, хотя это и не соответствует действительности. Они тем самым проигнорировали «свою непосредственную миссию по фиксации всех без исключений фактов нарушений режима прекращения огня», отметила Никонорова.

Министр добавила, что в ОБСЕ будет направлена нота с призывом расследовать случившееся. Ранения детей будут обсуждаться и на следующем заседании Контактной группы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Александровки были ранены 4 мая в результате обстрела со стороны украинских формирований. Среди раненых три девочки.

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