Дамаск, , 23:12 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование на территории сирийских провинций Хасака и Алеппо, сообщил 4 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Патрули российских военных прошли по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасака.

Кроме того, «состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Дейруна-Ага — Кас-Табан — Кини-Наби — Делави-Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Дейруна-Ага в провинции Хасака».

Вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Телль-Тамр — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия.

Во всех упомянутых случаях патрулирование прошло по плану и без внештатных ситуаций.

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