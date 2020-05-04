* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:02 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили обстрел населённого пункта в сирийской провинции Идлиб, сообщил 4 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Отметив, что подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования продолжали соблюдать перемирие, Олег Журавлёв сообщил, что «зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации».

Кроме того, начальник российского центра отметил бесперебойное функционирование специального непрерывного канала связи для оперативного взаимодействия между ЦПВС и турецкой стороной.

*"Джебхат Ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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