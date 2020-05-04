Донецк, 4 мая 2020, 22:57 — REGNUM Беспределу со стороны ВСУ будет положен конец, заявил 4 мая глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Комментируя сегодняшние атаки ВСУ на посёлки в ДНР, Пушилин сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо мирных жителей посёлка Александровка (ДНР), в том числе трое детей, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Позже украинские формирования обстреляли и посёлок Старомихайловка (ДНР).
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