Москва, , 22:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 мая проведет очередное онлайн-совещание с членами правительства и экспертами, в ходе которого будет обсуждаться эффективность ранее принятых мер поддержки для экономики в период пандемии, а также возможность поэтапной отмены ограничений, введенных на период эпидемии COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — рассказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти хотят оценить возможность начала поэтапной отмены ограничений из-за коронавируса уже с 11 мая.

Однако ряд экспертов указывает, что пик эпидемии еще далеко не пройден. В последние два дня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом росло на 10 тыс. в день.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что на данный момент коечный фонд, отведенный для больных COVID-19, заполнен на 40%.

Эксперты сходятся во мнении, что динамика распространения коронавируса в стране практически полностью зависит от поведения граждан — насколько они соблюдают режим самоизоляции и придерживаются социального дистанцирования.