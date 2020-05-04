Донецк, , 22:45 — REGNUM Посёлок Старомихайловка (ДНР) подвергся обстрелу ВСУ вечером 4 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что нападение произошло в 20:20 мск со стороны Красногоровки. По Старомихайловке было выпущено пять мин калибром 120 мм. По посёлку ВСУ сделали 60 выстрелов из БМП-2 и десять — из БМП-1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Александровка (ДНР) в результате обстрела ВСУ были ранены мужчина и три девочки.

Читайте ранее в этом сюжете: В посёлке ДНР число раненых мирных жителей выросло до четырёх

Читайте развитие сюжета: Пушилин об обстрелах ВСУ: то, что творит украинская сторона – это беспредел