Донецк, , 22:37 — REGNUM Число раненых в результате атаки ВСУ мирных жителей посёлка Александровка (ДНР) возросло 4 мая до четырёх, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В центре уточнили, что ранен житель Александровки 1965 года рождения: осколки попали ему в ноги и в теменную часть головы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские военные атаковали Александровку из автоматической пушки боевой машины пехоты (БМП-2). Три девочки получили осколочные ранения.

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