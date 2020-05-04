Анкара, , 22:21 — REGNUM Турецкие власти больше не станут закрывать глаза на участившиеся нападения в зоне безопасности в сирийском Идлибе, сообщает 4 мая Anadolu.

Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что нападения происходят «вопреки договоренностям по Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве прошли российско-турецкие переговоры на высочайшем уровне. Было решено установить в Идлибе перемирие с 0:00 часов 6 марта, а также создать коридор безопасности вокруг шоссе М4 Латакия — Алеппо глубиной в шесть километров по обе стороны.

В рамках договорённости российские и турецкие военные проводят в Идлибе совместное патрулирование.

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