Иерусалим, , 22:09 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство выделит $60 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба премьер-министра.

Нетаньяху отметил, что, как и другие страны, Израиль сейчас пытается найти баланс между защитой здоровья населения и сохранением экономики. Однако приоритетными задачами правительства страны в обеспечении общественного здоровья и национального процветания являются улучшение диагностики, ускорение терапии и разработка вакцины от COVID-19.

«Поэтому Израиль сегодня берет на себя обязательство выделить $60 млн на эти усилия. Мы надеемся сотрудничать с другими странами, чтобы использовать наши уникальные возможности для поиска решений на благо всех», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее израильский минздрав сообщил, что количество умерших от COVID-19 в Израиле за минувшие сутки увеличилось на двух пациентов, в результате чего общее число летальных случаев в стране от данного заболевания составило 234 человека.

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