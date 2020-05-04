Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Заявление американского госсекретаря Майка Помпео о лабораторном происхождении коронавируса ничем не подтверждено, является спекуляцией, сообщил 4 мая журналистам глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Райан «Это спекулятивное утверждение».

Представитель организации подчеркнул, что ВОЗ не получала из Вашингтона доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории города Уханя (провинция Хубэй, Китай). Располагай Вашингтон такими данными, он бы предъявил доказательства.

ВОЗ работает с подтверждёнными научными данными, отметил Райан. И они подтверждают, что вирус имеет естественное происхождение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 мая, Помпео объявил о наличии у США серьёзных доказательства в пользу лабораторного происхождения коронавируса, который якобы был создан в Ухане.

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