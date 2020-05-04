Кишинёв, , 21:52 — REGNUM Российский кредит Молдавии может стать триггером для очередных внутриполитических изменений в республике. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Сергей Чебан.

По его словам, ситуация с блокированием получения российской финансовой поддержки вскрыла слабость нынешней коалиционной конструкции, которая не позволяет руководству страны во главе с Игорем Додоном администрировать стратегические вопросы государственной значимости.

«На этом фоне далеко не случайной выглядит активизация западных партнеров с ресурсным подключением альтернативных российским финансовых источников», — отметил эксперт, упомянув последние визиты в Кишинев высокопоставленных чиновников из Румынии и Венгрии.

Чебан обратил внимание, что в последние полгода западная дипломатия осуществляла преимущественно мониторинг ситуации, не стесняясь давать рекомендации, но одновременно с этим и удерживая на заметной дистанции новое руководство Молдавии, однако теперь несколько смягчила позицию.

«Не менее важной задачей, как представляется, будет побуждение всех проевропейских сил к более решительным действиям в нынешний период, когда действующее руководство Молдавии отвлечено на борьбу с пандемией… В этом смысле нельзя не заметить растущее внимание Запада к методично «деолигархизирующейся» на протяжении года Демократической партии», — отметил эксперт.

С другой стороны, по его словам, заметны корректировки в риторике лидера правой оппозиции Майи Санду, которые могут создать предпосылки для перезапуска диалога ее партии PAS с Демпартией и ее «осколком» в виде «группы Канду» под названием Pro Moldova.

«Что кроется за активизацией западных коллег и новой тональностью риторики оппозиции? Как минимум, простой математический расчет показывает, что голосов ДПМ, ACUM, Pro Moldova и «Шор» будет достаточно, чтобы отправить социалистов в оппозицию», — подчеркнул Чебан.

В этих условиях, по словам эксперта, лидеры Демпартии потребуют для себя не только гарантий и нового перераспределения сфер влияния, но и ощутимых компетенций и полномочий, позволяющих обеспечить стабильное политическое «настоящее» на годы вперед.

Поэтому не таким уж невероятным, по мнению Чебана, выглядит политическое уравнение, которое предусматривает создание проевропейской коалиции в парламенте, отстранение социалистов от власти, формирование проевропейского правительства во главе с Павлом Филипом и обеспечение гарантированной победы Майи Санду на выборах главы государства.

Сергей Чебан «Осенью прошлого года на Западе посчитали, что социалисты при очевидной поддержке своего восточного партнёра сыграли, мягко скажем, не по правилам, жестко вытолкнув с управленческой орбиты перспективного премьера в лице Майи Санду, с которой многие столицы связывают большие надежды. Разворачивающийся сегодня сюжет вокруг блокирования российского кредита и неожиданно вспыхнувшего у других международных партнёров желания помочь Молдове вполне может рассматриваться как «артподготовка» перед большим политическим контрнаступлением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.

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