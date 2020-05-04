Брюссель, , 21:43 — REGNUM По итогам онлайн-конференции по сбору средств для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 и создание вакцины против него удалось собрать 7,4 млрд евро. Об этом сегодня, 4 мая, объявила председатель Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открывая данную конференцию, Урсула фон дер Ляйен заявила, что структуры ЕС выделят на создание вакцины против коронавируса 1 млрд евро.

Затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выделит 500 млн евро на данные цели. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что ее страна даст 525 млн евро. Власти Норвегии готовы выделить более $1 млрд.

Подводя итоги конференции, глава ЕК рассказала, что удалось собрать 7,4 млрд евро, что, по ее мнению, означает старт беспрецедентного глобального сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Меркель оценивала затраты на создание вакцины от COVID-19 в 8 млрд евро.