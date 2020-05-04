Анкара, , 21:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о смягчении ограничительных мер, которые были введены в стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 11 мая. Об этом 4 мая сообщает Anadolu.

По словам турецкого лидера, с понедельника, 11 мая, возобновят свою работу парикмахерские и некоторые объекты малого и среднего бизнеса. Обязательным условием для осуществления их деятельности после открытия является регулярная дезинфекция помещений и соблюдение правил социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране с начала месяца зарегистрировано минимальное число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 мая в Турции зарегистрировано 124 375 случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий болезни 3336 пациентов, за сутки было выявлено шесть новых фактов инфицирования.

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