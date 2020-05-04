Киев, , 21:35 — REGNUM Обвинения в адрес четвёртого президента Украины Виктора Януковича в узурпации власти — это попытка освободить от ответственности тех, кто виновен в произошедших на так называемом евромайдане (2014 г.) событиях, сообщил 4 мая адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Как сообщает пресс-служба объединения адвокатов AVER LEX, Сердюк, комментируя решение Печёрского районного суда Киева по заочному аресту Януковича на два месяца по делу об узурпации власти, отметил, что инициаторы этого дела, то есть нынешние украинские власти, пытаются легитимировать ложную версию событий на евромайдане.

Таким образом, они пытаются снять ответственность и с исполнителей происходящего, и в тех заинтересованных лиц с Запада, которые были причастны к событиям на евромайдане.

Адвокат подчеркнул, что обвинения в узурпации власти Януковичем сфабрикованы прокуратурой Украины. Решение 2010 года по изменениям в украинскую конституцию, которое теперь является основой для обвинения бывшего украинского президента, было принято законно и без вмешательства в процесс самого Януковича.

Напомним, Януковича обвиняют в узурпации власти на Украине в 2010 году. Тогда украинский конституционный суд ввёл в действие Конституцию в редакции 1996 года, в результате чего Янукович, тогдашний украинский президент, получил широкие полномочия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Печёрский районный суд Киева 4 мая избрал заочную меру пресечения Януковичу в виде ареста на два месяца по делу об узурпации власти.

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