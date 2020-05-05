Тегеран, , 07:45 — REGNUM 4 мая состоялась видеоконференция министров здравоохранения Исламской Республики Иран и Пакистана с целью укрепления совместного сотрудничества и обмена опытом в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем министерства здравоохранения Пакистана, говорится, что специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза и министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки в ходе видеоконференции обсудили сложившуюся ситуацию в связи со вспышкой коронавируса и двусторонние отношения.

В заявлении говорилось: «Министры здравоохранения Ирана и Пакистана в ходе видеоконференции поделились шагами, принятыми правительствами двух стран для борьбы со вспышкой коронавируса». В нем также сообщилось, что целью переговоров является обмен опытом между двумя соседними странами по преодолению сложившегося кризиса.

В ходе переговоров Мирза высоко оценил эффективные меры, принятые иранским правительством против коронавируса. Он сообщил, что Пакистан создал Национальный командно-оперативный центр для преодоления проблемы COVID-19, добавив, что центр ежедневно следит за изменением ситуации.

В ходе встречи министр здравоохранения Ирана Саид Намаки подчеркнул тесные и братские отношения между двумя странами. Он отметил, что власти Ирана предприняли шаги социального дистанцирования и готовы поделиться своим опытом с дружественным и соседним Пакистаном.