Минск, , 21:00 — REGNUM «В этом году в годовщину 75-летия Победы мы традиционно отправили обращения городским властям с просьбой включения «Бессмертного полка» в городские мероприятия. Письма подписали: Союзный клуб «Авангард», Общество ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Военно-патриотическое объединение «Поиск», Союз ветеранов-афганцев «Братство» и Белорусский союз офицеров. Тем более, что президент поставил свою подпись под Соглашением глав стран СНГ с обязательством провести «Бессмертный полк» в Белоруссии под оригинальным названием», — сообщила в видеообращении к участникам ежегодного шествия «Бессмертного полка» организатор мероприятия Эльвира Мирсалимова (Белоруссия, г. Витебск).

Он сообщила, что «к великому сожалению, коронавирус, пневмония, грипп и другие напасти заставляют нас в этом году пересмотреть форму проведения «Бессмертного полка». Так как эпидемиологическая ситуация в Белоруссии остаётся «очень опасной, и к 9 Мая, увы, она меньше не станет», отметила Мирсалимова, то в этот день наследники победителей отметят личный праздник, символизирующий причастность к Великой Победе в необычном формате.

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«Крайне безответственно было бы с нашей стороны призывать горожан к традиционному шествию Бессмертного полка. Поэтому каждый из волен поступить так, как считает нужным, — сообщила Мирсалимова. — Кто-то захочет пренебречь рекомендациями врачей и выйти на улицы, кто-то захочет поставить плакат, портрет своего родственника в окно на всеобщее обозрение, кто-то выложит фотографии и истории своих родственников в Интернете. Всё это и будет проявлением нашей памяти, данью уважения к подвигу советского народа, наших дедов и прадедов».

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«Поздравляю вас с наступающим праздником — Днём Победы. Будем достойны наших великих предков. Наше дело правое. Победа будет за нами», — сказала Эльвира Мирсалимова.

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