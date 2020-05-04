Скопье, , 21:44 — REGNUM Бывший премьер-министр Северной Македонии и глава Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев 4 мая заявил, что досрочные парламентские выборы должны быть проведены при первой же возможности.

В интервью для македонского издания Utrinski Brifing, которое было опубликовано 4 мая, македонский политик заявил следующее:

«Избирательная активность в Северной Македонии была прервана из-за короны. Здоровье граждан — это самое важное, нет ничего важнее этого, политика и государство существуют ради него. Но мы должны осознавать, что в условиях, когда парламент не функционирует, а выборы отложены, доверие государству должно получить поддержку посредством решения избирателей о передаче своих прав тем, кого они выберут из своего числа».

По словам Заева, необходимо воспользоваться возможностью для проведения выборов сразу после спада заболеваемости, поскольку во Всемирной организации здравоохранения заявляют о возможной второй волне распространения коронавируса осенью. Поскольку в случае, если выборы будут проведены уже после спада данной волны, будут просрочены все возможные конституционные сроки для проведения выборов (даже если бы правительство Заева не ушло в отставку осенью 2019 года, очередные выборы должны были бы состояться этой осенью).

По мнению Заева, консенсус относительно проведения выборов должен быть достигнут в ходе политического диалога.

Напомним, досрочные парламентские выборы, которые должны были состояться в апреле 2020 года, были отменены в связи с эпидемией коронавируса. Страной управляет техническое правительство, в состав которого входят представители партии власти и оппозиции.

СДСМ выступил с инициативой о повторном созыве уже распущенного парламента, но спикер Талят Джафери категорически отверг такую возможность.

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