Хельсинки, , 21:23 — REGNUM Правительство Финляндии одобрило меры по ослаблению введенных ранее ограничений на передвижение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в стране, с 14 мая гражданам страны можно будет осуществлять путешествия в страны Шенгенской зоны. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.

«С 14 мая будут сняты ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что осуществлять поездки в рамках выездного туризма за рубеж гражданам страны не рекомендуется.

«Министерство внутренних дел разработает более подробные руководящие принципы для постепенного открытия пограничного движения», — уточняется в сообщении.

Однако в правительстве Финляндии считают, что вопросы по снятию подобного рода ограничений должны быть проработаны на уровне Европейского союза (ЕС).

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 мая в Финляндии зарегистрировано 5179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки было выявлено 128 новых фактов инфицирования. С начала эпидемии в стране от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончались 220 человек.

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