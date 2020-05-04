Киев, , 20:35 — REGNUM О назначении Михаила Саакашвили на должность на Украине в ближайшие дни объявит сам президент страны Владимир Зеленский, заявил выходец из Грузии 4 мая в эфире «Украина 24».

Саакашвили «Об этом сам президент объявит в ближайшие дни».

Бывший грузинский президент заявил, что говорил с Зеленским о новом назначении, причём украинский президент «рассматривал разные варианты» будущего назначения Саакашвили.

Кроме того Саакашвили, по его словам, провёл ряд консультаций «с разными парламентскими лидерами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил, что «на днях» будет назначен на какую-то должность во властных кругах Украины.

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